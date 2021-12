Portugal com mais 11 mortes e 8.937 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta quarta-feira mais 11 mortes e 8.937 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS). É preciso recuar até dia 3 de fevereiro (9.083) para encontrar um balanço de infeções mais elevado do que o desta quarta-feira.

Lisboa e Vale do Tejo é também a região com mais novos casos diagnosticados nas últimas 24 horas (4.221), seguindo-se o Norte (2.541), o Centro (1.272), o Algarve (353), a Madeira (282), o Alentejo (138) e os Açores (85).

Das 11 mortes, três ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, outras três no Centro, duas no Norte, duas no Algarve e uma na região autónoma da Madeira.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18.823 mortes e 1.242.545 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando ativos 78.059 casos, mais 5.172 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 909 doentes, mais cinco do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 155 doentes, mais dois.

Os dados indicam ainda que mais 3.754 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 1.145.663 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 107.232 contactos, mais 3.687 relativamente ao dia anterior.

Incidência continua a subir, Rt segue estável

No boletim desta quarta-feira, a DGS atualizou os dados da matriz de risco, indicando agora uma incidência a nível nacional de 579,3 casos por 100 mil habitantes (era de 558,5 casos na segunda-feira), e de 582,3 casos (era de 562,3) por 100 mil habitantes no continente.

Mais estável, o índice de transmissibilidade (Rt) registou uma ligeira subida no continente desde a última atualização, sendo atualmente de 1,07 (era de 1,06). A nível nacional não registou alterações, mantendo-se em 1,07.

O professor Carlos Antunes da Faculdade e Ciências da Universidade de Lisboa considera que as medidas restritivas decretadas ontem pelo Governo podem ser, no momento atual, consideradas exageradas mas dentro de uma semana serão proporcionais.

Há uma evolução diferenciada entre regiões e faixas etárias.

Madeira e Açores estão com maior prevalência da Ómicron. Segue-se Lisboa, sobretudo em três faixas etárias - 10-30 - que "estão a evoluir com uma prevalência da Ómicron, evolução essa que se vai propagar de uma forma rápida", alerta.

Já foram feitos em Portugal mais de 24 milhões de testes à covid-19. A marca foi superada esta segunda-feira.

Em comunicado, o Instituto Ricardo Jorge diz que foram feitos 16 milhões de testes TAAN/PCR e 8,1 milhões de testes rápidos de antigénio (TRAg) de uso profissional.. Os dados não incluem os auto testes.

ONDE FAZER OS TESTES À COVID-19

Os testes rápidos de antigénio à covid-19, no âmbito do regime que prevê a sua comparticipação a 100%, estão disponíveis em 622 farmácias e 158 laboratórios de Portugal continental, segundo o Infarmed.

A Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) disponibilizou esta quinta-feira a lista de farmácias de oficina e a lista de laboratórios e postos de colheita que realizam testes rápidos antigénio (TRAg) de uso profissional comparticipados.

Várias centenas de restaurantes vão encerrar em protesto no Natal e passagem de ano.

Mais de 5,35 milhões de mortos no mundo

A covid-19 provocou mais de 5,35 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como "preocupante" pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 89 países de todos os continentes, incluindo Portugal.

LINKS ÚTEIS