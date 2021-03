Covid-19. Astrazeneca guardou quase 30 milhões de doses de vacinas num armazém em Itália

A AstraZeneca guardou quase 30 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 num armazém em Itália, que teriam como destino o Reino Unido.

A notícia está a ser avançada pelo jornal italiano La Stampa. As vacinas foram descobertas durante uma inspeção às instalações, ordenada pela Comissão Europeia.

O número de doses guardadas equivale a mais do que a União Europeia (UE) já recebeu, numa altura em que a AstraZeneca continua a encontrar dificuldades para cumprir o acordo estabelecido.

A farmacêutica tinha prometido mais de 90 milhões de doses no primeiro trimestre, um número que já foi revisto duas vezes, sendo agora de 30 milhões de doses até ao final de março. Até ao momento, chegaram apenas 17 milhões de doses à União Europeia.

Dado Ruvic

Esta terça-feira, o vice-presidente da Comissão Europeia admitiu que não está a ser fácil conversar com a Astrazeneca e reiterou que a UE não aceita as falhas na entregas de doses.

Maros Sefcovic reiterou que não sobra outra alternativa além da via legal e garantiu que vão ser elaboradas novas alterações ao mecanismo de transparência da exportação de vacinas da Europa.

Com efeito, Bruxelas vai aumentar o controlo nas exportações da vacina contra a covid-19, com a introdução de novos critérios, como a proporcionalidade e reciprocidade na hora de autorizar o envio de vacinas para fora do bloco europeu.

Esta manhã, Maros Sefcovic esclareceu que este novo mecanismo não é direcionado para um país específico, mas defendeu que é preciso garantir vacinas para toda a população.