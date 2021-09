Covid-19: Jair Bolsonaro diz que apoia a vacinação

Apesar de não estar vacinado contra a covid-19, o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, garantiu esta terça-feira que apoia a vacinação.

O discurso marcou o início da Assembleia-Geral da ONU, em Nova Iorque.

Bolsonaro criticou ainda os países que não optaram por um tratamento de prevenção e garante que os brasileiros que escolherem ser vacinados até novembro serão atendidos.

O Presidente do Brasil defendeu também a autonomia médica e o uso de medicamentos sem eficácia científica comprovada contra a covid-19.

"Desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce, seguindo recomendação do nosso Conselho Federal de Medicina. Eu mesmo fui um desses que fez tratamento inicial. Respeitamos a relação médico-paciente na decisão da medicação a ser utilizada e no seu uso 'off-label' [fora da bula] ", afirmou Bolsonaro.