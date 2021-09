A task force que coordena o processo de vacinação contra a Covid-19 apelou hoje para que todas as pessoas que ainda não receberam a segunda dose se dirijam a qualquer centro de vacinação, recorrendo à modalidade "Casa Aberta".

"Atualmente, existindo um ritmo de vacinação mais reduzido (uma vez que a maioria da população já se encontra vacinada) e maior disponibilidade de vacinas, as segundas doses podem ocorrer num centro de vacinação diferente do local onde foi administrada a primeira dose. Dirija-se a um centro e vacine-se, as vacinas contra a Covid-19 são seguras e eficazes. Só juntos e com sentido de responsabilidade individual e comunitário será possível vencer este vírus", refere uma nota da Task Force, que relembra que a modalidade "Casa Aberta" está a funcionar sem restrições de faixas etárias, nem de local de residência dos utentes.