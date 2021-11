Covid-19: "Vacinas atuais protegem" contra a nova variante 

A Agência Europeia do Medicamento diz que, se for necessário, está em condições de alterar as vacinas contra a covid-19 nos próximos 3 a 4 meses.

Não se sabe se os fabricantes precisam de vir a ajustar as vacinas para proteger contra a nova variante, Ómicron, mas a diretora executiva adianta que o regulador europeu está a preparar-se para essa possibilidade.

Emer Cooke sublinha ainda que é importante para já passar a mensagem de que as vacinas atuais conferem proteção.

