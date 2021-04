Portugal com mais uma morte e 506 novos casos de covid-19

Portugal contabiliza esta sexta-feira mais uma mortes e 506 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim divulgado, desde o início da pandemia, Portugal já contabilizou 833.397 casos e 16.957 mortes, estando esta sexta-feira ativos 24.689 casos, menos 75 em relação ao dia anterior.

Esta sexta-feira 384 doentes estão internados em enfermaria, menos 11 em relação a quinta-feira, e 98 em cuidados intensivos, menos 6 em relação ao dia anterior.

Os dados revelam também que 580 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 791.751 o número total desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

O número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde aumentou em 675 relativamente a quinta-feira, totalizando agora 23.111.

O índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-Cov-2 em Portugal manteve-se em 0,98 enquanto a incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias desceu para 72,1, segundo dados divulgados.

Os números anteriores destes indicadores, divulgados na quarta-feira, apontavam para um Rt de 0,98 e uma incidência de 72,7 casos por 100.000 habitantes.

Em atualização

A partir desta sexta-feira está disponível o auto-agendamento da vacinação contra a covid-19 para as pessoas com mais de 65 anos.

Através do portal na internet, criado para o efeito, é possivel escolher o local onde a pessoa quer ser vacinada.

"Quando os utentes fazem esta opção é-lhes apresentada a primeira data disponível, podendo os utentes aceitá-la ou escolher outra mais conveniente", sublinham os SPMS.

No caso de não haver vagas disponíveis, os utentes podem optar por ficar em lista de espera naquele ponto de vacinação ou escolher uma data, noutro ponto de vacinação, explicam os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde que desenvolveu a plataforma.

Posteriormente, o utente que realizou esta inscrição receberá um SMS com a hora precisa em que será vacinado no dia e no ponto de vacinação escolhido.

O envio da mensagem está dependente de o utente não ter sido ainda convocado para vacinação ou não ter contraído covid-19 (enquanto estes pressupostos se mantiverem), salienta a SPMS que desenvolveu o portal informático que faz parte da estratégia da 'task force' responsável pelo plano de vacinação contra a doença provocada pelo vírus SARS-CoV-2.

