Portugal sem mortes por covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal regista este sábado 609 novos casos de covid-19 e nenhuma morte, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.023 mortes e 848.213 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando este sábado ativos 22.633 casos, mais 99 em relação a sexta-feira.

O boletim da DGS revela que estão internados 244 doentes, menos 2 em relação a ontem. Nos cuidados intensivos estão 49 doentes, menos 3 em relação a sexta-feira.

Os dados indicam ainda que mais 510 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 808.557 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 23.469 contactos, mais 582 relativamente ao dia anterior.

O índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-Cov-2 em Portugal manteve-se em 1,07 e a taxa de incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias em 59,6.

Menores de 60 anos vacinados com AstraZeneca podem receber 2.ª dose de outra vacina

As pessoas com menos de 60 anos que foram vacinadas contra a covid-19 com a primeira dose da AstraZeneca podem receber a segunda dose da Pfizer ou da Moderna.

A recomendação foi confirmada pela Direção-Geral de Saúde, que alterou a norma para a vacina.

"As pessoas que adiaram a segunda dose do esquema da AstraZeneca, aguardando por nova recomendação da DGS, devem completar a vacinação, logo que possível, com uma dose de vacina de mRNA", sublinha a norma.

A DGS ressalva que neste esquema misto podem surgir alguns sintomas, como febre, cansaço, inchaço ou dor no local a administração, nos primeiros dias após a vacinação, tal como acontece com todas as vacinas contra a covid-19. Como tal, aconselha, "as pessoas devem estar atentas a estes sintomas e seguir as indicações do folheto da norma e dos profissionais de saúde".

Há uma nova proposta para aligeirar restrições por níveis

Foi apresentada, no Infarmed, uma proposta de aligeiramento das atuais restrições, como o uso de máscara em espaço fechado. O plano tem como objetivo permitir um regresso à vida normal pré-pandémica, mas ainda com bastantes regras.

O plano aplica-se apenas a concelhos com uma incidência inferior a 120 casos por 100 mil habitantes e está dividido por três níveis. Do C para o A, vão sendo reduzidas as restrições.

Por exemplo, na restauração as mesas podem acolher no máximo seis pessoas no interior e 15 no exterior. No nível B, o número de pessoas aumenta para 8 nas mesas do interior e 20 no exterior. No nível o A, são eliminados os limites mas mantêm-se as medidas gerais - estar sentado à mesa, distanciamento de dois metros e uso de máscara, exceto no momento da refeição.

Nos eventos de grande dimensão em espaço interior, no nível C a lotação máxima de 25 por cento da capacidade do espaço. No nível B passa para 50% e no nível A não tem limite, mas é preciso respeitar outras premissas, como assegurar os sistemas de ventilação e climatização.