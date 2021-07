Portugal com mais 13 mortes e 4.376 casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta quarta-feira mais 13 mortes e 4.376 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.232 mortes e 939.622 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta quarta-feira ativos 52 147 casos, mais 1.660 em relação ao dia anterior.

O boletim da DGS revela que estão internados 867 doentes, mais 13 do que ontem.

Nos cuidados intensivos estão 171 doentes, menos 6.

Os dados indicam ainda que mais 2.703 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 870.243 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 79.542 contactos, menos 1.398 relativamente ao dia anterior.

TAXA DE INCIDÊNCIA E ÍNDICE DE TRANSMISSIBILIDADE

A taxa de incidência nacional subiu de 391,0 para 409,0 casos de infeção por 100 000 habitantes. No continente aumentou de 403,0 para 421,3 casos de infeção por 100 000 habitantes.

O R(t) nacional desceu de 1,10 para 1,09 e no continente de 1,10 para 1,09.

Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

Especialistas admitem haver condições para o fim do uso obrigatório de máscaras na rua em breve

Os especialistas admitem que há condições para que o uso de máscara na rua possa deixar de ser obrigatório em breve, mas sublinham que o alívio seria apenas nos espaços exteriores e quando for possível manter o distanciamento.

Nos espaços fechados, como transportes, centros comerciais ou salas de espetáculos, não se esperam, para já, mudanças.

A hipótese é levantada depois das declarações de António Costa, que admitiu esta terça-feira o levantamento das restrições até final do verão e falou mesmo em "libertação total da sociedade".

Todos os fatores vão ser ponderados em mais uma reunião no Infarmed, na próxima terça-feira. Só depois do encontro é que o Governo avançará com novas medidas de gestão da pandemia.