Portugal com mais 13 mortes e 2.261 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta terça-feira mais 13 mortes e 2.261 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.658 mortes e 1.022.807 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 44.180 casos, menos 1.362 em relação a ontem.

A área de Lisboa e Vale do Tejo, com 684 novos casos e a região Norte, com 792, têm 65,2% do total das novas infeções verificadas nas últimas 24 horas.

As mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (3), na região Norte (5), na região Centro (2) no Algarve (3).

Relativamente às idades das vítimas, nove tinham mais de 80 anos, uma entre os 70 e os 79, duas entre os 60 e os 69 e uma entre os 50 e os 59 anos.

O boletim da DGS revela que estão internados 716 doentes, menos 17 do que ontem.

Nos cuidados intensivos estão 148 doentes, menos 3.

Os dados indicam ainda que mais 3.610 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 960.969 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 47.576 contactos, menos 1.369 relativamente ao dia anterior.

Sobre a caracterização etária dos novos casos de infeção confirmados, é nos jovens entre os 20 e os 29 anos (homens e mulheres) que se registaram mais casos, com mais 566 infetados nas últimas 24 horas.

Seguem-se as faixas etárias entre os 10 e os 19 anos (467 novos casos) e entre os 30 e os 39 anos (278 novos casos).

A região de Lisboa e Vale do Tejo, com a notificação de 684 novas infeções, contabiliza até agora 398.166 casos e 7.554 mortos.

Na região Norte foram registadas 792 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 393.887 casos de infeção e 5.489 mortes desde o início da pandemia.

Na região Centro registaram-se mais 363 casos, acumulando-se 136.134 infeções e 3.075 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 216 casos, totalizando 36.387 infeções e 1004 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve o boletim regista 161 novos casos, acumulando-se 38.270 infeções e 424 mortos.

A região Autónoma da Madeira registou 32 novos casos, somando 11.523 infeções e 72 mortes devido à covid-19 desde março de 2020.

Os Açores têm hoje 13 novos casos, contabilizando 8.440 casos e 40 mortos desde o início da pandemia.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 471.325 homens e 550.757 mulheres, mostram os dados da DGS, segundo os quais há 725 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 9.273 eram homens e 8.385 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Do total de mortes, 11.536 eram pessoas com mais de 80 anos, 3.784 com idades entre 70 e 79 anos, e 1.602 tinham entre 60 e 69 anos.

Taxa de incidência e índice de transmissibilidade

Na última atualização, a taxa de incidência nacional baixou de 312,3 casos de infeção por 100 000 habitantes para 310,4. No continente também recuou e está agora nos 314,6 casos por 100 000 habitantes.

O R(t) nacional e no continente mantém-se nos 0,98.

Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

A modalidade "Casa Aberta" vai estar disponível, a partir desta terça-feira, para os jovens com mais de 12 anos para a vacinação de primeiras doses da vacina contra a covid-19, anunciou esta segunda-feira a task force.

Para usufruir do sistema de senha digital da modalidade "Casa Aberta" é necessário que o utente aceda ao portal e tire uma senha no próprio dia em que pretende ser vacinado.

Consulte aqui os horários da modalidade "Casa Aberta" nos diversos centros de vacinação.

O novo ano letivo começa entre 14 e 17 de setembro, mas apesar dos números da vacinação, o Governo diz que as regras não devem mudar muito em relação ao ano passado e que apenas está a fazer ajustes no plano que será comunicado às escolas

Uma equipa de cientistas do Instituto de Tecnologia Química e Biológica (ITQB) da Universidade Nova de Lisboa identificou três fármacos que podem combater o SARS CoV-2, o vírus responsável pela doença covid-19.



Podem ser alternativas terapêuticas para controlar a infeção e permitir que os doentes tratem em casa a covid-19 sem terem de ir para o hospital.

Mais de 4,4 milhões de mortos

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.430.846 mortes em todo o mundo, entre mais de 211,7 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.645 pessoas e foram contabilizados 1.020.546 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Entretanto surgiram novas variantes, nomeadamente as identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

Links úteis