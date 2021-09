Portugal com mais 6 mortes e 1.822 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta sexta-feira mais 6 mortes e 1.822 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 17.772 mortes e 1.044.144 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 43.309 casos, menos 648 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 681 doentes, menos 14 do que ontem.

Nos cuidados intensivos estão 136 doentes, menos 4.

Os dados indicam ainda que mais 2.464 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 983.063 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 43.520 contactos, menos 533 relativamente ao dia anterior.

Taxa de incidência e índice de transmissibilidade

A taxa de incidência nacional está em 295,5 casos de infeção por 100 000 habitantes. No continente está nos 302,6 casos por 100 000 habitantes.

O R(t) nacional é de 0,96 e no continente de 0,97.

Os dados dos indíces R(t) e da incidência são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

O Governo já disponibilizou 11 milhões de euros para a realização de testes à covid-19 nas escolas, no início do ano letivo. A medida, tomada no Conselho de Ministros de 26 de agosto, foi publicada esta sexta-feira, em Diário da República.

O Executivo autoriza assim a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares a gastar 11 milhões de euros na compra de testes rápidos antigénio antes das aulas começarem. A operação de compra dos testes será feita por ajuste direto.

O rastreio abrangerá o pessoal docente e não docente de todos os anos da escolaridade, ou seja, desde o pré-escolar ao 12.º ano, independentemente da situação vacinal em que se encontrarem.

A realização dos testes vai cumprir um calendário:

6 a 17 de setembro - pessoal docente e não docente;

20 de setembro a 1 de outubro – alunos do ensino secundário;

4 a 15 de outubro – alunos do 3.º ciclo.

A farmacêutica AstraZeneca e a UE chegaram a um acordo sobre o fornecimento de vacinas contra a covid-19 que põe fim aos processos judiciais iniciados na primavera pelo bloco europeu devido a atrasos nas entregas, anunciaram as duas partes na sexta-feira.

Até ao fim do primeiro trimestre de 2022, a AstraZeneca compromete-se a entregar um total adicional de cerca de 200 milhões de doses para complementar os cerca de 100 milhões já recebidos pelos 27 a 30 de junho de 2021.

A farmacêutica anglo-sueca confirmou este acordo que põe fim ao processo em curso nos tribunais belgas.

Vários países ponderam administrar a terceira dose da vacina contra o novo coronavírus e Portugal não é exceção. Com 75% da população portuguesa vacinada e mais de 85% com uma dose da vacina, Portugal prepara-se para reforçar a vacinação com uma dose extra.

Esta quarta-feira, a Direção-Geral da Saúde recomendou que apenas imunossuprimidos com 16 ou mais anos podem tomar a dose adicional da vacina, mas a terceira dose administrada deve ser com vacina de mRNA, ou seja, da Pfizer ou da Moderna.

Pandemia já fez mais de 4,5 milhões de mortos no mundo

A covid-19 provocou pelo menos 4.529.715 mortes em todo o mundo, entre mais de 218,3 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Entretanto surgiram novas variantes, nomeadamente as identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

