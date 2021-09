Portugal com mais 7 mortes e 1.323 casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal contabiliza esta sexta-feira mais 7 mortes e 1.323 novas infeções pelo novo coronavírus, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, o país já registou 17.843 mortes e 1.053.450 casos covid-19. Esta sexta-feira, estão ativos 38.620 casos, menos 620 em relação ao dia anterior.

O boletim da DGS revela que o número de internados é de 569, menos 28 do que na quinta-feira. Nos cuidados intensivos estão 118 doentes, menos 9.

Os dados ainda indicam que mais 1.936 utentes recuperaram do novo coronavírus nas últimas 24 horas, totalizando 996.987 recuperados desde o início da pandemia em Portugal.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 38.464 contactos, menos 308 que na quinta-feira.

Incidência e R(t) baixam

A taxa de incidência nacional de infeções com SARS-CoV-2 nos últimos 14 dias em Portugal baixou para 240 casos por 100 mil habitantes e o índice de transmissibilidade desceu para 0,87 em todo o território.

Segundo o boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge divulgado hoje, a taxa de incidência (média de novos casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias) nacional baixou dos 259,6 casos na quarta-feira para 240,7.

Em Portugal continental, a taxa de incidência baixou de 267,4 para 247,9.

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de uma pessoa portadora do vírus - está hoje em 0,87 a nóvel nacional e em Portugal continental. Na quarta-feira estava em 0,92 a nível nacional e em 0,93 em Portugal continental.



Covid-19: doentes internados durante mais tempo registam mais problemas de mobilidade e ansiedade

Os sobreviventes de covid-19 que estiveram durante mais tempo internados nos cuidados intensivos e sujeitos a ventilação, apresentam mais problemas de mobilidade e ansiedade.

Um estudo feito no hospital de São João com doentes infetados com covid-19 que estiveram internados nos cuidados intensivos durante a primeira vaga mostra que 64% dos sobreviventes tinham alterações moderadas a extremas ao nível da qualidade de vida e 84% apresentavam problemas de mobilidade.

A regra aplica-se aos doentes que passam pelos cuidados intensivos mas no casos dos infetados com covid-19, o impacto foi mais acentuado.

O estudo do hospital de São João analisou a qualidade de vida e a funcionalidade com base nas consultas de acompanhamento de 47 doentes com covid-19 que estiveram internados durante a primeira vaga.

VEJA MAIS SOBRE A SITUAÇÃO DA PANDEMIA EM PORTUGAL:

LINKS ÚTEIS