Portugal com mais 8 mortes e 841 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta sexta-feira mais 8 mortes e 841 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18 027 mortes e 1 074 109 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 30 054 casos, mais 136 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 332 doentes, menos 21 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 52 doentes, menos 5.

Os dados indicam ainda que mais 697 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 1 026 028 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 23 651 contactos, menos 503 relativamente ao dia anterior.

Dados da taxa de incidência e Rt

Segundo o boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge divulgado esta sexta-feira, a taxa de incidência (média de novos casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias) nacional está nos 86,5 casos.

Em Portugal continental, a taxa de incidência encontra-se nos 86,7 casos.

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de uma pessoa portadora do vírus - é de 0,92 a nível nacional e de 0,91 em Portugal continental.

Os dados do Rt e da incidência de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias - indicadores que compõem a matriz de risco de acompanhamento da pandemia - são atualizados pelas autoridades de saúde à segunda-feira, à quarta-feira e à sexta-feira.

Tendo em conta os riscos de inflamação do miocárdio e pericárdio após a injeção da segunda dose da vacina Spikevax (Moderna) contra a covid-19, Suécia, Noruega, Dinamarca e Finlândia decidiram desaconselhar a administração aos menores de 30 anos.

A decisão foi anunciada praticamente em simultâneo em Estocolmo, Oslo e Copenhaga na tarde de quarta-feira, logo seguida por Helsínquia, no final do mesmo dia.

Os quatro países escandinavos limitarão temporariamente o uso da vacina Spikevax da Moderna devido ao risco de inflamação do miocárdio e do pericárdio.

Novos surtos em lares de terceira idade

Apesar da vacinação da população idosa ter acontecido no início do ano, são cada vez mais os surtos de covid-19 detetados em lares da terceira idade.

Na Misericórdia de Arouca, 82 utentes e 11 funcionários testaram positivo. Há a registar duas mortes.

O surto pode estar relacionado com a saída de um grupo de idosos no dia das eleições autárquicas.

Os Açores estão a preparar a administração da terceira dose da vacina contra a covid-19 "até ao final de outubro", começando pelos lares de idosos, revelou esta quarta-feira à Lusa o secretário regional da Saúde e Desporto.

A Assembleia da República vai ouvir o vice-almirante Gouveia e Melo para um balanço da atividade da `task force´ que coordenou a vacinação contra a covid-19, anunciou esta quarta-feira o presidente da Comissão eventual de acompanhamento da pandemia.

Mais de 4,8 milhões de mortos em todo o mundo

A covid-19 provocou pelo menos 4.813.581 mortes em todo o mundo, entre mais de 233,23 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Entretanto surgiram novas variantes, nomeadamente as identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

A grande maioria dos pacientes recupera, mas uma parte evidencia sintomas por várias semanas ou até meses.

Links úteis