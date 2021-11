Portugal com mais 17 mortes e 3.773 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta quarta-feira mais 17 mortes e 3.773 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18.370 mortes e 1.130.091 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando ativos 48.032 casos, 2.262 em relação a terça-feira.

O boletim da DGS revela que estão internados 681 doentes, mais 32. Nos cuidados intensivos estão 105 doentes, mais 12 em relação a terça-feira.

Covid-19: vacinação de crianças menores de 12 anos continua a dividir opiniões

A vacinação contra a covid-19 de crianças menores de 12 anos, sobre a qual a Agência Europeia do Medicamento deverá pronunciar-se na quinta-feira, continua a dividir as opiniões médicas e científicas.

Segundo o último relatório de monitorização das linhas vermelhas para a covid-19, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, "o grupo etário com incidência cumulativa a 14 dias mais elevada" são as crianças com menos de 10 anos (298 casos por cem mil habitantes), que "não são elegíveis para vacinação".

Perante o aumento do número de casos, volta o debate sobre o alargamento da vacinação às crianças com menos de 12 anos (entre 11% e 12% da população nacional). Até agora, a Organização Mundial da Saúde (OMS) tem assinalado que "não adianta vacinar crianças quando há profissionais de saúde, idosos e pessoas de alto risco no mundo que ainda estão à espera da primeira dose".

De visita a Lisboa, a 19 de outubro, o diretor regional para a Europa da OMS, Hans P. Klüge, admitia que a decisão de vacinar as crianças abaixo dos 12 anos demoraria "um pouco", dado que "as evidências ainda não são robustas o suficiente".

Entre os especialistas portugueses, as opiniões dividem-se: de um lado, profissionais como o epidemiologista Henrique Barros ou o perito em saúde pública Francisco George defendem a vacinação das crianças com menos de 12 anos, mal a segurança e a eficácia da vacina estejam comprovadas cientificamente, como "medida fundamental de proteção". Do outro, Jorge Amil Dias, presidente do Colégio da Especialidade de Pediatria da Ordem dos Médicos, tem manifestado reservas ao alargamento da vacinação, considerando que "ainda não há evidência que [o] justifique".

A Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla em inglês) anunciou a 18 de outubro que começaria a avaliar a administração da vacina Comirnaty, da farmacêutica Pfizer/BioNTech (atualmente autorizada em pessoas com 12 ou mais anos), em crianças entre os 5 e os 11 anos. Outras duas vacinas para crianças abaixo dos 12 anos estão já a gerar dados: Spikevax (Moderna) e Vaxzevria (AstraZeneca).

O parecer da EMA deve ser conhecido na quinta-feira e será depois transmitido à Comissão Europeia, que emitirá uma decisão final.

