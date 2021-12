Portugal com mais 15 mortes e 2.314 novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 15 mortes e 2.314 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A região Norte é aquela com mais novos contágios diagnosticados nas últimas 24 horas (783), seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (749), o Centro (389), Algarve (215), Madeira (105), os Açores (19) e o Alentejo (54).

Das 15 mortes, três ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, o mesmo número registado no Centro, Alentejo e Algarve, duas no Norte e uma na Madeira.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 18.673 mortes e 1.196.602 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando ativos 68.538 casos, mais 421 em relação a ontem.

O boletim da DGS revela que estão internados 994 doentes (mais 30 do que na véspera), dos quais 144 (mais um do que ontem) em unidades de cuidados intensivos.

Os dados indicam ainda que mais 1.878 pessoas recuperaram da doença nas últimas 24 horas, fazendo subir para 1.109.391 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 90.759 contactos, mais 839 relativamente ao dia anterior.

Incidência segue a subir, mas Rt contraria essa tendência

No boletim da DGS, desta segunda-feira, foram atualizados os dados da matriz de risco e que dão conta de que a incidência continua a subir, mas o índice de transmissibilidade segue uma tendência diferente.

A incidência é neste momento de 485,3 casos por 100 mil habitantes a nível nacional, e de 490,3 casos por 100 mil habitantes no continente. Em comparação com a última atualização, feita na passada sexta-feira (10 de dezembro), a incidência regista hoje uma subida considerável: era de 457,7 casos a nível nacional e de 462,5 contágios no continente.

Já o índice de transmissibilidade voltou a descer no arranque desta semana, sendo atualmente de 1,09 (era de 1,11) quer no continente quer a nível nacional.

O autoagendamento da vacinação contra a covid-19 das crianças entre os 5 e os 11 anos fica disponível hoje, no mesmo dia em que chegaram 300 mil doses de vacinas pediátricas a Portugal.

As crianças com comorbilidades terão prioridade para serem vacinadas, independentemente da idade, desde que tenham prescrição médica, bastando que se se dirijam aos centros para receberem a vacina contra o SARS-CoV-2.

O CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO DAS CRIANÇAS:

A 18 e 19 de dezembro: crianças de 11 e 10 anos

De 6 a 9 de janeiro: crianças entre os 9 e os 7 anos

A 15 e 16 de janeiro: crianças entre os 6 e 7 anos

A 22 e 23 de janeiro: crianças com 5 anos

De 5 de fevereiro a 13 de março: serão administradas as segundas doses.

A vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos começa às 14:00 de amanhã no Funchal. Foi a primeira região do país a receber as vacinas e será a primeira a inocular as doses pediátricas contra a covid-19.

Pelo menos um paciente morreu devido à variante Ómicron no Reino Unido, refere o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

Durante uma visita a um centro de vacinação perto de Paddington, no oeste de Londres, Boris Johnson dá a notícia.

Mais de 5,3 milhões de mortos no mundo

A covid-19 provocou pelo menos 5.300.591 mortes em todo o mundo, entre mais de 269,02 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse (AFP).

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como "preocupante" pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em cerca de 30 países de todos os continentes, incluindo Portugal.

