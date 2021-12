Vacinação de crianças começa amanhã na Madeira

A vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos começa às 14:00 de amanhã no Funchal. Foi a primeira região do país a receber as vacinas e será a primeira a inocular as doses pediátricas contra a covid-19.

No continente, as primeiras vacinas começam a ser administradas no próximo fim de semana às crianças que têm 10 e 11 anos.

