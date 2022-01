Portugal com mais de 23 mil novos casos de covid-19 em 24 horas

Portugal contabiliza este sábado mais 21 mortes e 23.290 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O boletim da DGS revela que estão internados 1.023 doentes, menos 1 do que na sexta-feira. Nos cuidados intensivos estão 142 doentes, menos três.

Das 21 mortes, sete ocorreram na região Norte, seis no Centro, quatro em Lisboa e Vale do Tejo, uma no Alentejo, uma no Algarve, uma na Madeira e uma nos Açores.

Estão ativos no país 196.223 casos, mais 17.511 em relação a sexta-feira.

Os dados indicam ainda que mais 5.758 doentes foram dados como recuperados, fazendo subir para 1.197.737 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 173.314 contactos, mais 3.755 relativamente ao dia anterior.

Mais de 400 mil testes foram realizados quinta-feira, um novo máximo diário desde o início da pandemia, que eleva para 26,5 milhões os despistes da covid-19 feitos em Portugal, anunciou a task force da testagem.

"Portugal atingiu, na passada quinta-feira, um novo máximo de testagem diária com 402.756 testes realizados (taxa de positividade de 9,2%), dos quais 307.698 (76%) foram testes rápidos de antigénio (TRAg) de uso profissional", adiantou a mesma fonte em comunicado.

Desde 1 de dezembro, foram realizados mais de cinco milhões de testes, incluindo cerca de 3,6 milhões de TRAg, um valor que está relacionado com a necessidade determinada pelo Governo de apresentação de um resultado negativo para o vírus SARS-CoV-2 no acesso a vários serviços ou locais e com o aumento de pontos de testagem no país.



