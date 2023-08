Fica localizado no sopé da Serra D'Arga e recebe há 6 anos as bandas que atuam em Vilar de Mouros.

O Menu varia todos os dias e é composto por produtos da região.

As bandas podem escolher entre vários pratos e várias sobremesas.

Durante as refeições, os elementos das bandas convivem de forma saudável com os restantes clientes do restaurante.