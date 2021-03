Gulbenkian dá 80 mil euros para responder à "tragédia humanitária" em Moçambique

A Fundação Gulbenkian anunciou esta quarta-feira um apoio de emergência aos deslocados na província moçambicana de Cabo Delgado no valor de 80 mil euros para responder à "tragédia humanitária", que afeta principalmente os mais jovens e as mulheres grávidas.

"O apoio, no valor de 80.000 euros, pretende responder à tragédia humanitária que se vive na região, e tem como principais destinatários as famílias com crianças e mulheres grávidas", lê-se num comunicado divulgado esta quarta-feira.