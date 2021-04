Violência em Moçambique. "Sem ajuda, fico muitos dias em sacrifício"

Uma equipa de reportagem da agência Lusa traça o retrato de uma das muitas famílias que fugiram dos conflitos em Palma, Moçambique, e que procuram agora refúgio em Pemba.

"Sem ajuda, fico muitos dias em sacrifício, só com essas folhas (de feijão) aí. Sempre cozinhamos e damos com sal. E as crianças comem assim mesmo. Folhas de feijão que eles sempre recolhem e comem", explica Virgílio, de 61 anos.