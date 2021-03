Violência em Moçambique. Tropas governamentais admitem que situação está fora de controlo

Em Moçambique, as tropas governamentais combate os jihadistas em Palma. Uma semana depois do ataque à vila fronteiriça, admitem que a situação está fora de controlo.

O fumo numa das torres de telecomunicações indica que ainda há combates no centro da Vila de Palma. Os comandantes da ofensiva de Maputo garantem que tudo decorre conforme o planeado. Admitem dificuldade nas chamadas operações de limpeza e no avanço lento dos soldados.

Os conselheiros militares sul-africanos, contratados para proteger as concessões de gás, falam numa situação terrível.

O ataque da semana passada, que ocorreu em três frentes em simultâneo, foi lançado por Ahlu Sunna Wa Jamma, um grupo afiliado ao Daesh que tem combatentes estrangeiros e jurou instaurar na região a Sharia – a lei islâmica.

No site de propaganda do Daesh, foram divulgadas imagens a reivindicar vitória. A vila, localizada na fronteira com a Tanzânia, foi o mais recente alvo em quatro anos de ataques dos radicais islâmicos. Já invadiram Mocímboa da Praia e Quissanga. A invasão de Palma provocou centenas de vítimas e uma nova onda de deslocados.