O mau tempo marcou mais uma edição do Vodafone Paredes de Coura. A chuva começou a cair no terceiro dia do festival, mas não desanimou os festivaleiros.

Com o cair da noite, o mau tempo intensificou-se e a manhã do último dia veio mostrar as dificuldades passadas no campismo.

Ao longo de 30 anos, foram várias as edições do festival que guardam memórias de chuva. Desta vez, para celebrar uma data que vai marcar a história do Vodafone Paredes de Coura.