O Couraíso

Nuno Lopes: “Fui proibido de cantar, porque cantava mal e gritava demasiado”

Nuno Lopes é presença assídua no Vodafone Paredes de Coura. Como DJ, vem ao festival desde 2009, e nem nos anos de pandemia falhou. Diz que a semana do Paredes de Coura é "a favorita do ano"