“Os próprios artistas estão a tentar controlar a imagem que têm, cá fora”

No quarto episódio do podcast "O Couraíso" explicam como captam o melhor momento e como se escolhe uma imagem, entre as 2300 fotografias tiradas, em cada dia de festival. Habituados a fotografar o palco sentem que, hoje, o maior problema que enfrentam, é a tentativa de controlo de quem é fotografado. Uma conversa conduzida pelas jornalistas Graça Costa Pereira e Sílvia Lima Rato.