O Couraíso

Bem vindo ao Couraíso: as melhores histórias dos primeiros 30 anos de rock em Paredes de Coura 🤘🎸

A SIC Notícias apresenta uma série de cinco conversas sobre os bastidores do mítico Festival de Paredes de Coura. São 30 anos de muita música, energia boa e mergulhos no vale encantado do Couraíso. Estreia a 14 de agosto em todas as plataformas