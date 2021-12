Rússia diz que responderá "adequadamente" a expulsão de dois diplomatas da Alemanha

A Rússia anunciou hoje que responderá "adequadamente" à expulsão de dois diplomatas russos da Alemanha, após a sentença do chamado "assassínio do Tiergarten", hoje conhecida.

"As ações hostis de Berlim não ficarão sem uma resposta adequada", afirma, no seu canal do serviço de mensagens Telegram, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, anunciando para breve a divulgação de uma declaração oficial de Moscovo.