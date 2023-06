Os comentadores da SIC, José Milhazes e Nuno Rogeiro, analisam, no habitual espaço de comentário Guerra Fria , entre outros temas, os últimos dados sobre as ofensivas ucranianas, as declarações do líder do grupo Wagner sobre Bakhmut, a destruição da barragem de Kakhovka, o falso discurso de Putin e o plano de paz proposto pela Indonésia.