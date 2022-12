Acesso à plataforma de comboios da CP em Entrecampos reabriu

O acesso à plataforma da CP de Entrecampos, através da estação do Metropolitano de Lisboa, reabriu às 06:30, depois de ter estado encerrado devido ao mau tempo, segundo fonte do metro.

"O acesso à CP no átrio sul de Entre Campos [estação na Linha Amarela do metro] já reabriu hoje com o início da exploração, às 06:30", adiantou esta quarta-feira de manhã à Lusa fonte do Metropolitano de Lisboa.