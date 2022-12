"Está tudo estragado": Associação Desportiva de Oeiras irreconhecível após inundação

Oeiras foi das zonas mais afetadas pelas cheias desta terça-feira. No pavilhão da Associação Desportiva o cenário é esclarecedor sobre a violência do que aconteceu.

Com o pavilhão coberto de lama, o dia depois das cheias é de limpeza e de fazer contas aos estragos. A água terá ultrapassado o metro de altura e o clube está agora irreconhecível.

“Foi uma enchente enorme, não estávamos à espera de uma calamidade destas e isto, olhe, não há nada a dizer, está tudo estragado, não temos nada que não tivesse sido molhado”, explica Jaime Santos, coordenador da Formação de Hóquei em Patins.

O objetivo é tentar reabrir e regressar com os treinos de hóquei em patins até ao final do ano.

No entanto, este não é o único clube desportivo na linha do rio Tejo que ficou inundado. Também do Sport Algés e Dafundo chegam imagens

da destruição causada pela água e que muito trabalho vai dar.

Numa das zonas que mais sofreu com as cheias, no Dafundo, o muro que caiu foi entretanto retirado. Não era reparado há mais de trinta anos, mas agora vai ser totalmente reconstruído.