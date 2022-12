Oeiras quer começar a pagar indemnizações devido às cheias já em janeiro

As fortes chuvas registadas desde a semana passada provocaram em Oeiras um prejuízo de cerca de cinco milhões de euros.

A estimativa foi indicada por Isaltino Morais em declarações aos jornalistas durante uma visita da ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, a locais afetados pelo temporal no concelho, no distrito de Lisboa.

Isaltino Morais espera que os primeiros apoios possam começar a ser entregues no “início de janeiro”: "O nosso calendário é: a câmara começar a pagar as indemnizações que tem a pagar a partir do dia 15 de janeiro", afirma.

Um primeiro relatório preliminar após a precipitação registada na semana passada tinha contabilizado 3,6 milhões de euros de prejuízo no comércio local, o que levou a autarquia a anunciar um fundo de apoio de 1,5 milhões de euros.

O presidente da câmara explicou que está a ser feita uma “nova avaliação”, que será mais fácil que a primeira por já terem “o levantamento de todos os comerciantes”.