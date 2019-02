Beto mostrou-se chocado com aquilo a que chama de "fatalidade". O antigo jogador explicou ainda que a tragédia não foi maior porque esta sexta-feira era dia de folga e muitos jovens jogadores não dormiram no complexo do Flamengo.

Dez pessoas morreram e três ficaram feridas num incêndio que destruiu parcialmente, esta sexta-feira, o centro de treino do Flamengo, no Rio de Janeiro. As vítimas eram todas atletas com idades entre os 14 e 17 anos, que dormiam nas instalações do clube carioca.