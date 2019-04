Um detido em Christchurch após alerta de bomba na Nova Zelândia

Neste momento sabe-se apenas que a polícia respondeu a um alerta de "objeto suspeito" numa propriedade da periferia de Phillipstown, em Christchurch onde há menos de dois meses um duplo atentado matou 50 pessoas em duas mesquitas.

para o local foram mobilizados bombeiros e brigadas de minas e armadilhas, para averiguar o conteúdo do "objeto suspeito" e se contem ou não engenhos explosivos.

Pelo menos três ruas foram evacuadas e o espaço aéreo suspenso.

A polícia neozelandesa confirmou a detenção de um homem de 33 anos, para ser interrogado.

A Nova Zelândia ainda está em alerta máximo, menos de dois meses depois do pior atentado terrorista no país. A 15 de março, o suprematista branco australiano Brenton Tarrant abriu fogo em duas mesquitas em Christchurch, matando 50 pessoas.

As investigações aos atentados suicidas no domingo de Páscoa no Sri Lanka Páscoa mostram que foram realizados em represália pelos ataques às mesquitas em Christchurch, na Nova Zelândia, disse hoje o vice-ministro da Defesa cingalês.