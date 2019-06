Conselho de Segurança da ONU reúne-se de emergência após ataques no Golfo de Omã

O Conselho de Segurança das Nações Unidas está reunido depois de dois petroleiros terem sido alvo de ataques no Golfo de Omã. Ninguém reivindicou a autoria dos ataques, que provocaram uma subida imediata do preço do barril de petróleo.