Lufthansa volta a voar para o Cairo um dia depois de ter suspendido ligações

A companhia aérea alemã Lufthansa voltou este domingo a voar para o Cairo, um dia depois de ter suspendido os voos para a capital do Egito devido a preocupações com questões de segurança.

A página de Internet da Lufthansa mostra que o voo LH582 partiu de Frankfurt após duas horas de atraso e aterrou no aeroporto da capital do Egito à tarde.

No sábado, a operadora aérea britânica British Airways anunciou a suspensão dos seus voos de e para o Cairo por sete dias.

A British Airways atribuiu este cancelamento com o facto de estar "constantemente a rever" as suas disposições em matéria de segurança em todos os aeroportos do mundo.

Na sexta-feira, os Estados Unidos fizeram um alerta para as viagens com destino o Egito, salientando que grupos de terroristas, incluindo o Daesh, cometeram vários ataques mortíferos.

As autoridades britânicas também alertaram viagens em certas partes do Egito, que têm sido alvo de ataques terroristas.



Lusa