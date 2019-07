Cadela percorre 200 quilómetros à procura dos donos que a rejeitaram

Alla Morozova, dona de um canil em Novosibirsk, na Sibéria, vendeu Manora, mais conhecida por Maru, a um casal em Krasnoyarsk, quando esta tinha 5 meses.

Seis meses depois, Alla recebe um telefonema da dona de Maru, para tentar devolver o animal, porque afinal era alérgica.

"Eu nunca desisto dos meus cães, e quando um é comprado, é estipulado com os donos que me devem informar se não já não o quiserem", revelou a dona do canil.