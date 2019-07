Clima de tensão agrava-se no Oriente

A Rússia entrou no espaço aéreo sul-coreano, supostamente devido a um erro técnico. A Coreia do Sul disparou, alegadamente, 360 tiros de aviso. O Japão admite que a relação entre os dois países está muito difícil. A agravar a situação está a relação explosiva entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte.