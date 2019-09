Quer passar uma noite no castelo de "Downton Abbey"?

Os fãs da série Downton Abbey vão poder passar uma noite no castelo de Highclere, conhecido como a casa da família Crawley na ficção. Porém, não é qualquer um que vai poder usufruir desta experiência.

Para promover o lançamento do filme, que estreou esta segunda-feira nas salas de cinema portuguesas, a condessa de Carnarvon, dona da propriedade, colocou um anúncio no Airbnb a convidar dois seguidores da série a passar uma noite no castelo, prometendo que os hóspedes serão "tratados como realeza".

"O castelo de Highclere está na família Carnarvon desde 1679 e tem uma história incrível e rica. Sou apaixonada pelas histórias e pela herança do castelo e espero com entusiasmo pelos nossos futuros convidados", escreve Lady Carnarvon.

Contudo, os convidados devem cumprir certos requisitos. Em primeiro lugar terão de pagar 120 libras (135 euros) para dormir num dos 300 quartos do castelo. Depois, devem escrever uma mensagem criativa e ter um perfil exemplar no Airbnb.

"Durante a estadia, a família Carnarvon mergulhará os convidados na história rica do Castelo de Highclere com uma visita particular ao castelo", diz o anúncio.

As reservas abrem a 1 de outubro, ao meio-dia, e a estadia acontecerá a 26 de novembro.