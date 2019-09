Líder catalão na prisão quer concorrer ao Congresso dos Deputados em Espanha

O presidente da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), Oriol Junqueras, enviou hoje uma carta aos militantes demonstrando a sua disposição para voltar a encabeçar a candidatura do partido ao Congresso de Deputados na próximas eleições gerais.



Atribuindo a necessidade de novas legislativas em Espanha à "falta de maturidade democrática" do sistema político, Junqueras, que está preso à espera da sentença do seu processo, informa também que que Raül Romeva, que se encontra na mesma situação, está disposto pela sua parte a encabeçar a candidatura da ERC ao Senado.



Ao todo são 12 os independentistas catalães que estão a ser julgados pelo seu envolvimento nos acontecimentos que levaram ao referendo ilegal sobre a autodeterminação da Catalunha realizado em 1 de outubro de 2017 e à declaração de independência feita no final do mesmo mês.



Oriol Junqueras pediu ao Tribunal Supremo esta semana que não emita a sentença do seu processo, que poderia impedi-lo de concorrer às eleições, enquanto o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) do Luxemburgo não decida sobre a sua imunidade como deputado do Parlamento Europeu eleito.



Na carta, o líder de Esquerda revelou que, nos últimos dias, conseguiu falar e trocar mensagens com outras líderes do ERC - Marta Rovira, Pere Aragonès e Marta Vilalta.

"Quero anunciar que me coloco à disposição do partido, da cidadania e da causa da liberdade para poder voltar liderar a candidatura de Esquerda ao Congresso dos Deputados", disse, após os contactos com os outros líderes.



"E faço-o", acrescentou Junqueras, "mais uma vez acompanhado pelo amigo Raül Romeva, que volta a colocar-se a serviço do país para liderar a candidatura de ERC ao Senado".



Junqueras começa a sua carta agradecendo o apoio da militância pela sua terceira renovação como líder do partido nas eleições internas do último domingo.

"Enche-nos de energia para continuar o projeto iniciado em Girona em 2011", disse, esperando estar à "altura das expectativas e confiança" depositada pelos militantes da ERC.

"Nunca como hoje estou tão convencido de que a independência de nosso país seja inevitável, embora tenhamos plena consciência, como sempre lembra o amigo Romeva, de que o caminho não será rápido e nem fácil", disse o ex-vice-presidente da Generalitat (governo da Catalunha).

"Nessa hora em que vos escrevo, estamos a caminhar para novas eleições", diz Oriol Junqueras, pois "a arrogância, a irresponsabilidade e, acima de tudo, a imaturidade democrática do sistema político espanhol nos levam a essa repetição eleitoral".



Junqueras afirmou que "ninguém como a Esquerda Republicana demonstrou firmeza e coerência ao mesmo tempo" e acrescentou que "apesar da repressão, continuamos a dialogar porque sabemos que é necessário encontrar uma solução democrática para o conflito entre o Estado e a Catalunha, que responde aos nossos objetivos legítimos".

"Eles precisam saber que lutaremos contra a repressão até o fim. Não desapareceremos, não ficaremos cansados e nunca pararemos. Porque estamos convencidos de que, se persistirmos, venceremos", diz na carta Junqueras aos militantes.

Lusa