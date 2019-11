Benny Gantz informa Presidente de Israel de que não consegue formar governo

Benny Gantz, rival do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, informou esta quarta-feira o Presidente de Israel de que não é capaz de formar um governo de unidade, anunciou o seu partido num comunicado.

"O líder do partido Azul e Branco, Benny Gantz, falou com o Presidente, Reuven Rivlin, para lhe dizer que é incapaz de formar um governo", anunciou a formação centrista, horas antes do fim do prazo previsto por lei para que formasse governo.