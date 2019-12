A maior vitória conservadora no Reino Unido desde Margaret Thatcher

No Reino Unido, as primeiras projeções apoiadas já em resultados dão maioria absoluta aos conservadores nas eleições desta quarta-feira. O partido de Boris Johnson poderá ter 368 lugares na Câmara dos Comuns. São mais 42 deputados do que precisaba para recuperar a maioria perdida pelos Tories há dois anos.