Polícia brasileira identifica suspeito de ataque à sede da Porta dos Fundos

A polícia do Rio de Janeiro identificou esta terça-feira um dos suspeitos do ataque contra a sede da produtora do grupo humorístico brasileiro Porta dos Fundos, tendo realizado uma operação de busca, mas o homem colocou-se em fuga.

As autoridades declararam que efetuaram, na manhã desta terça-feira, buscas em dois endereços residenciais e dois comerciais ligados ao suspeito, que foi identificado como Eduardo Fauzi Richard Cerquise.

"Nós monitorizamos os veículos usados durante o ataque. O autor identificado saiu de um dos veículos durante a fuga e pegou um táxi. Foi expedido um mandado de prisão temporária de 30 dias contra ele, que, no decorrer das investigações, pode ser renovado", detalhou a Polícia Civil na rede social Twitter.

No decorrer das buscas, os agentes apreenderam 119 mil reais (26 mil euros), munições, uma arma falsa, computadores e uma camisola de um "entidade filosófica e política".

"Nenhuma linha de investigação está descartada. Estamos a apurar se é um ato isolado ou se há ligação com alguma entidade. As peças periciais estão a ser produzidas. As investigações continuam com intuito de localizar e identificar os outros autores do crime. Na recolha de todas as informações, chegaremos aos outros nomes e à motivação", declarou a polícia.

De acordo com as autoridades, o homem identificado era o único dos cinco suspeitos que não usava capuz no momento do ataque, em 24 de dezembro.

Para identificá-lo, a polícia utilizou imagens de mais de 50 câmaras de segurança do local, segundo o portal de notícias G1.

"O Eduardo [suspeito identificado] tem um perfil violento, antagónico. Ele tem livros ligados à religião cristã e ao islamismo. Ele é empresário, de classe média alta", disse o delegado da Polícia Marco Aurélio de Paula Ribeiro, citado pelo portal noticioso.

Na madrugada de 24 de dezembro, na véspera de Natal, a sede da Porta dos Fundos foi alvo de um atentado que não provocou vítimas.

Numa nota, a produtora condenou "todos os atos de violência" e afirmou esperar que "os responsáveis por este ataque sejam encontrados e punidos".

O incidente foi filmado pelas câmaras de vigilância, tendo as imagens sido entregues às autoridades.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que investiga o vídeo dos alegados autores do crime e outras informações sobre o atentado.

Em 3 de dezembro, a produtora lançou um especial de Natal na plataforma Netflix, com o título "A primeira tentação de Cristo", na qual Jesus é representado como um jovem que terá tido uma experiência homossexual e também insinua que o casal bíblico Maria e José viveram um triângulo amoroso com Deus.

A sátira, de 46 minutos, protagonizado pelos humoristas brasileiros Gregorio Duvivier e Fábio Porchat, não agradou a grupos religiosos, que criticaram a temática.

Foi também lançada uma petição contra o filme, com mais de dois milhões de assinaturas de pessoas que consideram que a obra "ofende gravemente os cristãos".