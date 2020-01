Dois casos de coronavírus confirmados no Reino Unido

Duas pessoas, da mesma família, foram diagnosticadas com o coronavírus no Reino Unido, esta sexta-feira, avança a Reuters.

De acordo com a agência de notícias britânica, Chris Whitty, chefe do Serviço Nacional de Saúde do país, revelou que "os pacientes estão a receber tratamento especial" e estão a ser usados "procedimentos de modo a prevenir a propagação".

Chris Whitty garantiu ainda que o serviço de saúde está "muito bem preparado" e que estão a ser tomadas medidas para "identificar possíveis contactos que os pacientes possam ter tido com outras pessoas".

OMS declarou estado de emergência de saúde pública internacional

O Comité de Emergência da Organização Mundial de Saúde (OMS) decidiu, esta quinta-feira, declarar emergência de saúde pública internacional devido ao surto do novo coronavírus.

Uma emergência de saúde pública internacional supõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial. Para a declarar, a OMS considera três critérios: uma situação extraordinária, de risco de rápida expansão para outros países e de resposta internacional coordenada.

A decisão é conhecida depois de o Comité de Emergência da OMS se ter reunido novamente, depois de há uma semana ter considerado prematura a emergência internacional.

Esta é a sexta vez que a OMS declara emergência de saúde pública internacional.

