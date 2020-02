Costa mais populosa da Austrália em alerta para tempestade no Mar da Tasmânia

O areal desta praia da região de Sydney "desapareceu" sob a forte ondulação.

Apesar de as ondas terem chegado muito perto das casas, as autoridades australianas dizem que ainda não há o risco de inundações, mas pedem cautela às populações para a tempestade que vem do Mar da Tasmânia.

Depois de assolada pelos violentos fogos dos últimos meses, a Austrália foi assolada por chuvas torrenciais na semana passada, que embora tenham ajudado a apagar as chamas em alguns locais, também provocaram estragos e inundações.