Depois dos fogos e da seca, Austrália sofre agora com as piores chuvas dos últimos 30 anos

A chuva torrencial cai há meia semana provocou inundações e cheias rápidas nos estados mais populosos do Sul, mas abriu uma janela de oportunidade aos bombeiros que conseguiram finalmente apagar os mais de 30 fogos que ainda lavravam no sudoeste do país.