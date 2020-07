Gorilas mais raros do mundo fotografados com as crias

Um grupo de gorilas extremamente raros foi fotografado com as crias nas montanhas do sul da Nigéria.

Picasa

A BBC conta que apenas 300 gorilas-do-rio-cross - uma subespécie do Gorila-do-ocidente - vivem em estado selvagem, o que os torna na subespécie mais ameaçada do mundo.

A Wildlife Conservation Society (WCS) - uma organização não-governamental internacional com base no Zoológico do Bronx, nos EUA - considera a divulgação das fotografias um motivo de esperança quanto à reprodução da subespécie, que está em risco de extinção.

A WCS diz ainda que está a trabalhar com uma organização comunitária, a Associação de Conservação das Montanhas Mbe, bem como com as autoridades do estado de Cross River, na Nigéria, para proteger os animais.

Picasa

As características destes primatas

Estes gorilas são cautelosos com os seres humanos e têm distinções subtis de outras subespécies, como cabeças menores, braços mais longos e cabelos de cores mais claras.

Os primatas vivem em áreas montanhosas da Nigéria e nos vizinhos Camarões, mas raramente são vistos.