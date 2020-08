Diplomata alemã morre nas explosões em Beirute

Uma diplomata alemã morreu nas explosões de terça-feira em Beirute, que fizeram pelo menos 137 mortos e milhares de feridos, anunciou esta quinta-feira o ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha.

"Os nossos piores temores confirmaram-se. Um membro da nossa embaixada em Beirute morreu no seu apartamento na sequência da explosão. Todos os membros do Ministério dos Negócios Estrangeiros estão em luto", disse o ministro, Heiko Maas, num comunicado.

O edifício da embaixada alemã ficou danificado na explosão.

Responsáveis pelo porto de Beirute em prisão domiciliária

A CNN avança que um carregamento maciço de fertilizantes agrícolas ficou armazenado - de acordo com as autoridades - no porto de Beirute sem precauções de segurança durante vários anos, apesar dos avisos das autoridades locais.

A carga de 2.750 toneladas métricas de nitrato de amónio terá chegado a Beirute num navio de propriedade russa em 2013.

O navio, chamado MV Rhosus e que estava destinado a Moçambique, parou em Beirute devido a dificuldades financeiras.

Depois de chegar à capital libanesa, o navio nunca deixou o porto de Beirute, segundo o diretor de alfândega do Líbano, Badri Daher e apesar dos avisos feitos pelo diretor, que alertava a tripulação de que a carga era o equivalente a "uma bomba flutuante".

Os responsáveis pelo porto de Beirute estão em prisão domiciliária enquanto estiverem a decorrer as investigações às explosões, que ocorreram na terça-feira na capital do Líbano.

