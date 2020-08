Crise na Bielorrússia. Ativistas cantam os parabéns ao líder da oposição à porta da prisão

Há dez dias que cresce, nas ruas de Minsk e das principais cidades bielorrusas, a contestação ao presidente Lukashenko e aos resultados das eleições presidenciais.

Aos grevistas, operários e mineiros, juntaram-se atores e trabalhadores do setor cultural, em solidariedade com o diretor do Teatro Nacional demitido por ter defendido a liberdade e a repetição da votação.

Indiferente à contestação, Lukashenko acusa a oposição de querer tomar ilegalmente o poder.

Vladimir Putin reforçou o apoio a Alexandre Lukashenko e avisou que Moscovo não tolera interferências externas no país vizinho.

