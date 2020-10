Nobel da Paz "pretende que os olhos do mundo se voltem para os milhões que sofrem de fome"

O Programa Alimentar Mundial (PAM) das Nações Unidas venceu o Prémio Nobel da Paz "pelos seus esforços no combate à fome e contribuição para a paz em zonas de conflito", anunciou hoje o Comité Nobel Norueguês.



O anúncio foi feito em Oslo pela presidente do comité, Berit Reiss-Andersen, que justificou a distinção do PAM com "os seus esforços para combater a fome, o seu contributo para melhorar as condições para a paz em áreas afetadas por conflitos e por agir como uma força motriz nos esforços para prevenir o uso da fome como uma arma de guerra e de conflito".

