Rainha de Inglaterra e príncipe Filipe celebram 73.º aniversário de casamento com nova foto

A rainha Isabel II e o duque de Edimburgo assinalaram o 73.º aniversário de casamento com uma nova fotografia, divulgada nas redes sociais, que mostra o casal real a abrir um postal dos netos, George, Charlotte e Louis.

O postal foi feito pelos filhos dos duques de Cambridge, de acordo com a mensagem deixada no Instagram oficial da família real, que adianta ainda que a fotografia foi tirada no início da semana, no Castelo de Windsor.

Isabel era uma princesa de 21 anos quando casou com o tenente Philip Mountbatten, a 20 de novembro de 1947. Este é o relacionamento que mais longo da monarquia britânica.

A rainha, 94 anos, e o duque, de 99 anos, que se retirou da vida pública em 2007, estão a cumprir o confinamento no Castelo de Windsor e as celebrações do aniversário de casamento deverão ser discretas.

Aos 94 anos, Rainha Isabel II aparece sem máscara na primeira deslocação durante a pandemia

A rainha Isabel II realizou em outubro, sem usar máscara, o primeiro compromisso público fora das suas residências desde o início da pandemia de covid-19, visitando o laboratório militar dedicado à resposta ao ataque Novichok e agora à crise sanitária.

A monarca de 94 anos, acompanhada pelo neto príncipe William, visitou o laboratório em Porton Down, no sudoeste de Inglaterra, onde conheceu os investigadores que trabalham na investigação do novo coronavírus e cientistas que identificaram o agente nervoso que envenenou o ex-agente duplo Sergei Skripal em Salisbury, em março de 2018.