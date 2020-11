Cão salvo pelo dono a segundos de ser comido por jacaré 

Um cão foi salvo da morte pelo seu dono, depois de ser apanhado por um jacaré e levado para o fundo de um lago. O encontro dramático aconteceu no estado norte-americano da Florida e foi captado pelas câmaras de videovigilância que estavam no local.

As imagens, partilhadas pelos media norte-americanos, mostram Richard Wilbanks, de 74 anos, dentro de água a tentar afastar o seu cão, de 3 meses, da boca de um jacaré, também ele de porte pequeno.



Em entrevista à CNN, o norte-americano conta que estava a passear ao lado do lago com Gunner, um cavalier king charles spaniel, quando o jacaré apareceu "como um míssil". "Nunca imaginei que um jacaré podia ser assim tão rápido", revela, confessando que não sabe se foi a adrenalina ou o instinto que o levaram a saltar logo para a água.

O homem explica que agarrar no réptil não foi tão difícil como tentar abrir a boca do animal. As mãos de Richard Wilbanks ficaram feridas e teve de ser levado para o hospital para receber a vacina do tétano. Já Gunner teve de levar um ponto na barriga, onde foi ferido pelos dentes do jacaré.

Apesar do susto, o homem não quer que o animal seja removido do lago ou abatido. "Eles fazem parte da natureza e da nossa vida", explica.

Richard Wilbanks continua a passear Gunner, mas agora com uma coleira e a mais de 3 metros do lago, de modo a impedir que o acidente volte a acontecer.