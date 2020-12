Mistério adensa-se: monólito de metal reaparece na Califórnia?

No final de novembro, as autoridades norte-americanas encontraram um misterioso monólito de metal no meio do deserto, no Utah. A descoberta captou a atenção do mundo, e foram vários os curiosos que rumaram ao local para visitar o objeto.

Dias depois, as autoridades norte-americanas informam que a estrutura com cerca de três metros de altura tinha sido removida, desconhecendo como ou por quem.

Do Utah para a Califórnia?

Agora, o mistério volta a adensar-se, depois de na manhã de quarta-feira uma estrutura semelhante ter aparecido no topo da Pine Mountain, na Califórnia, a mais de mil quilómetros do local onde foi detetado pela primeira vez.

De acordo com o jornal local Atascadero News, o obelisco com três faces será feito de aço inoxidável, terá cerca de três metros de altura e 45 centímetros largura, estima-se que pesará à volta de 90 quilos e supõe-se que o interior seja oco. Mas ao contrário do monólito do Utah, este não está preso ao chão.

O misterioso objeto voltou a captar a atenção de dezenas de pessoas, que decidiram escalar a montanha para o observar. Entre as questões colocadas pelos curiosos, está uma que ainda não tem resposta: será este o mesmo monólito que desapareceu do deserto do Utah? Pesam e medem o mesmo, mas o monólito de Pine Mountain aparenta ser um pouco mais estreito.

Cópia já foi avistada na Roménia

Mas há ainda um terceiro objeto semelhante. Apareceu na Roménia, numa colina da cidade de Piatra Neamţ. Não se sabe como lá chegou, mas um indivíduo que costuma caminhar diariamente naquela zona garante que o objeto não estava lá na terça-feira.

As autoridades continuam sem saber qual a origem destes objetos. Nos Estados Unidos, o Departamento de Gestão de Terras está a decidir se vai ou não abrir uma investigação ao caso.